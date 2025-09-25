Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пригласил премьера Эфиопии посетить Беларусь

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях Глобального атомного форума в Москве провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, в ходе которой подчеркнул, что у обеих стран выстраивается «неплохая повестка дня», сообщили в пресс-службе белорусского лидера в четверг.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Хорошо, что мы с Вами встретились. Есть о чем поговорить. Тем более договориться о будущем. У нас выстраивается неплохая повестка наших взаимоотношений.

сказал Лукашенко, обращаясь к эфиопскому премьер-министру

Он подчеркнул, что странам нужно «углубляться, доводить товарооборот до серьезных объемов». Белорусский лидер подчеркнул, что экономики двух стран «на это способны».

В плане торгово-экономических отношений я публично должен сказать, что у нас нет закрытых тем, мы можем сотрудничать по всем направлениям. Начиная от сельского хозяйства, продуктов питания, создания совместных предприятий в Эфиопии. А также военно-техническое сотрудничество. Все, что мы можем, мы готовы с вами по этим направлениям работать.

заявил Лукашенко Абию Ахмеду Али

Дорожная карта

Белорусский лидер предложил до конца этого года составить дорожную карту сотрудничества Беларуси и Эфиопии. Причем в этой карте, отметил президент, нужно прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые должны выйти обе страны — начиная от общего товарооборота до поставки белорусского оборудования, техники в штуках, и наоборот — поставки Эфиопии в Беларусь.

Лукашенко заверил, что министерство иностранных дел Беларуси готово оперативно составить план действий на ближайшие годы.

В ходе встречи президент также пригласил премьер-министра Эфиопии посетить Беларусь, чтобы ознакомиться с интересующими предприятиями и направлениями.

Мы ничего от вас скрывать не будем.

добавил белорусский лидер

АПК и белорусские тракторы

В свою очередь Абий Ахмед Али высказал заинтересованность в наращивании взаимодействия с Беларусью в торговле и экономике.

Есть ряд направлений, по которым мы можем работать вместе. Один из таких секторов — сельское хозяйство. Мы знаем, что в Беларуси есть хорошее производство тракторов. И совместное производство может быть рассчитано не только на Эфиопию, но и для всего востока Африки.

заявил премьер-министр

Другим важным направлением он назвал строительство. По его словам, Эфиопия готова к совместному производству строительного оборудования, в том числе с прицелом на рынки третьих стран.

Также мы хорошо знаем о ваших возможностях в военно-техническом сотрудничестве, той поддержке, которую вы можете оказать для нашей страны.

добавил Абий Ахмед Али
Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше