Лукашенко пригласил премьера Эфиопии посетить Беларусь

Хорошо, что мы с Вами встретились. Есть о чем поговорить. Тем более договориться о будущем. У нас выстраивается неплохая повестка наших взаимоотношений.
Он подчеркнул, что странам нужно «углубляться, доводить товарооборот до серьезных объемов». Белорусский лидер подчеркнул, что экономики двух стран «на это способны».
В плане торгово-экономических отношений я публично должен сказать, что у нас нет закрытых тем, мы можем сотрудничать по всем направлениям. Начиная от сельского хозяйства, продуктов питания, создания совместных предприятий в Эфиопии. А также военно-техническое сотрудничество. Все, что мы можем, мы готовы с вами по этим направлениям работать.
Дорожная карта
Белорусский лидер предложил до конца этого года составить дорожную карту сотрудничества Беларуси и Эфиопии. Причем в этой карте, отметил президент, нужно прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые должны выйти обе страны — начиная от общего товарооборота до поставки белорусского оборудования, техники в штуках, и наоборот — поставки Эфиопии в Беларусь.
Лукашенко заверил, что министерство иностранных дел Беларуси готово оперативно составить план действий на ближайшие годы.
В ходе встречи президент также пригласил премьер-министра Эфиопии посетить Беларусь, чтобы ознакомиться с интересующими предприятиями и направлениями.
Мы ничего от вас скрывать не будем.
АПК и белорусские тракторы
В свою очередь Абий Ахмед Али высказал заинтересованность в наращивании взаимодействия с Беларусью в торговле и экономике.
Есть ряд направлений, по которым мы можем работать вместе. Один из таких секторов — сельское хозяйство. Мы знаем, что в Беларуси есть хорошее производство тракторов. И совместное производство может быть рассчитано не только на Эфиопию, но и для всего востока Африки.
Другим важным направлением он назвал строительство. По его словам, Эфиопия готова к совместному производству строительного оборудования, в том числе с прицелом на рынки третьих стран.
Также мы хорошо знаем о ваших возможностях в военно-техническом сотрудничестве, той поддержке, которую вы можете оказать для нашей страны.