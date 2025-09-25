Ричмонд
СМИ: Трамп заверил мусульманских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег

Президент США Дональд Трамп заверил лидеров арабских и мусульманских стран, что предотвратит аннексию Израилем оккупированного Западного берега. Об этом в среду сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последние недели израильские официальные лица высказали предположение, что Израиль может аннексировать как минимум часть Западного берега в отместку за решения нескольких стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, признать Государство Палестина, пишет американская газета The New York Times. Возможная аннексия вызвала осуждение в арабском мире. Палестинские лидеры на Западном берегу и представители многих других стран мира предполагали, что эта территория станет частью будущей независимой Палестины, отмечает издание.

Согласно статье Politico, два человека заявили, что Трамп был тверд в этом вопросе во время встречи c мусульманскими лидерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Два других собеседника рассказали американскому изданию, что представители Белого дома представили «белую книгу», в которой изложили план администрации по прекращению войны в Газе, включая обещание не аннексировать Западный берег.

«Мы представили… план Трампа из 21 пункта по установлению мира на Ближнем Востоке, в секторе Газа», — подтвердил Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что этот план «отвечает озабоченностям Израиля, а также всех соседей по региону» и в ближайшие дни можно ожидать «прорыва», сообщает NBC News.

NYT утверждает со ссылкой на трех собеседников, что Трамп во вторник предложил гарантии недопущения аннексии Западного берега Израилем.

На встрече присутствовали президент Турции, эмир Катара, король Иордании, министр иностранных дел ОАЭ, премьер-министр Египта и другие региональные и мусульманские лидеры, уточняет NYT.

Турецкое издание Daily Sagah отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оптимистично оценил итоги встречи: «Мы завершили очень продуктивную и позитивную встречу. Я доволен ей». Он добавил, что итоговая декларация будет объявлена в ближайшее время.

