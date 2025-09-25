СМИ: Трамп заверил мусульманских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег

«Мы представили… план Трампа из 21 пункта по установлению мира на Ближнем Востоке, в секторе Газа», — подтвердил Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что этот план «отвечает озабоченностям Израиля, а также всех соседей по региону» и в ближайшие дни можно ожидать «прорыва», сообщает NBC News.