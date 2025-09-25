СМИ: Трамп заверил мусульманских лидеров, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег

В последние недели израильские официальные лица высказали предположение, что Израиль может аннексировать как минимум часть Западного берега в отместку за решения нескольких стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, признать Государство Палестина, пишет американская газета The New York Times. Возможная аннексия вызвала осуждение в арабском мире. Палестинские лидеры на Западном берегу и представители многих других стран мира предполагали, что эта территория станет частью будущей независимой Палестины, отмечает издание.
Согласно статье Politico, два человека заявили, что Трамп был тверд в этом вопросе во время встречи c мусульманскими лидерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы представили… план Трампа из 21 пункта по установлению мира на Ближнем Востоке, в секторе Газа», — подтвердил Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что этот план «отвечает озабоченностям Израиля, а также всех соседей по региону» и в ближайшие дни можно ожидать «прорыва», сообщает NBC News.
На встрече присутствовали президент Турции, эмир Катара, король Иордании, министр иностранных дел ОАЭ, премьер-министр Египта и другие региональные и мусульманские лидеры, уточняет NYT.
Турецкое издание Daily Sagah отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оптимистично оценил итоги встречи: «Мы завершили очень продуктивную и позитивную встречу. Я доволен ей». Он добавил, что итоговая декларация будет объявлена в ближайшее время.