Медведев пригрозил Украине оружием, от которого не защитит бомбоубежище

Владимир Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у РФ есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет». Два дня назад президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил.