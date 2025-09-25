Состав правительства Ленобласти изменится более чем на 30%

«Мы уже предварительно оценили ситуацию, смена в составе моих заместителей — вице-губернаторов и членов правительства будет не менее 30%. И примерно на эту же цифру, даже чуть больше, поменяется председатели комитетов правительства. Будут внесены изменения в структуру правления регионом: переформатированы ряд комитетов и перераспределены полномочия между моими заместителями», — объяснил глава области.