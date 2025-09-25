Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко

«С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: “Приходите, смотрите”. Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику», — сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума.
«И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: “Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим”. Такой страны (помимо России — ред.), я не знаю», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов «в самой секретной отрасли».