Лукашенко и Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября

Лукашенко и Путин примут решение о второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин примут решение о второй АЭС в Беларуси на встрече, которая, как ранее говорила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, состоится в пятницу, 26 сентября. Подробности приводит БелТА.

Глава государства уточнил, что планирует 26 сентября на встрече с Владимиром Путиным посоветоваться о строительстве второй АЭС в Беларуси. Александр Лукашенко добавил, что про указанную тему поговорят и примут решение.

— Мы будем строить вместе с россиянами, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что в Беларуси была создана самая красивая атомная станция, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством, — подчеркнул глава государства.

Ранее министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.

Тем временем новый глава Минэнерго Денис Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси.

