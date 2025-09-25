Ричмонд
Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена

Лукашенко сообщил о секретной сфере, которую Россия раскрыла в сложные времена.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Глобального атомного форума, который проходит в Москве 25 сентября, сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена, пишет БелТА.

— Мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Глава государства уточнил, что присутствующие собрались на указанном форуме, где Россия делится своим опытом.

— Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: «Приходите и смотрите!» — заметил Александр Лукашенко.

По словам президента, речь идет о самых передовых технологиях, которыми не делятся в открытую.

— Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли, — заявил глава государства.

Тем временем президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

Кстати, министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.

А еще новый глава Минэнерго Денис Мороз сказал про строительство второй АЭС в Беларуси.

