Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Глобального атомного форума, который проходит в Москве 25 сентября, сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена, пишет БелТА.
— Мы что, говорим сегодня о войне, говорим о военных проблемах? Нет. А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что присутствующие собрались на указанном форуме, где Россия делится своим опытом.
— Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями, которые бы так открыто, честно заявили: «Приходите и смотрите!» — заметил Александр Лукашенко.
По словам президента, речь идет о самых передовых технологиях, которыми не делятся в открытую.
— Вот так в открытую в сложные времена заявили о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать. У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли, — заявил глава государства.
Тем временем президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.
