СМИ: шведские и польские военные проводят учения по обороне «ключа» к Балтийскому морю

Учения направлены на «усиление сдерживания, укрепление мира и защиту региона Балтийского моря», написал министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети X. Его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что учения были согласованы 2 сентября, передает Bloomberg.
Польша и Швеция встали плечом к плечу, чтобы обеспечить безопаность Балтийского моря! Это проверка возможностей и подготовки наших войск и четкий сигнал о готовности к эффективной обороне и сдерживанию.
Как пишет Reuters, шведский остров Готланд является «ключом» к контролю над Балтийским морем и в последнее время приобретает все большее стратегическое значение. «По сути, это огромный авианосец посреди Балтийского моря», — сказал квартирмейстер ВМС Швеции Оскар Ханнус, указывая на одну из шведских ракетных систем RBS-15, которая будет использоваться против любой морской угрозы острову. Подразделение Ханнуса наряду с десантниками и береговыми ракетными войсками Польши в числе прочих примут участие в операции «Страж Готланда». «Мы здесь, на Готланде, с нашими польскими союзниками… чтобы сдержать потенциальных врагов с Востока на случай, если они захотят подвергнуть нас какой-либо угрозе — на Готланде или в Балтийском море», — добавил Ханнус.
«С острова можно использовать различные ракетные системы дальнего радиуса действия для защиты союзников и одновременного сдерживания России», — заявила Ева Скоог Хаслум, начальник отдела совместных операций ВМС Швеции на военном полигоне Тофта на Готланде. Остров также играет решающую роль в поддержании маршрутов снабжения сил НАТО, добавила она.
В 2018 году она возобновила дислокацию армейского полка на Готланде и разместила на острове ракетные батареи класса «земля-воздух», а также усилила другую военную инфраструктуру. «Когда вы размещаете ракетное подразделение на Готланде... вы можете обезопасить практически всю Балтику. Я бы сказал, что это важно для каждой страны Балтийского моря», — заявил вице-адмирал ВМС Польши Кшиштоф Яворский.
Польша, как напоминает интернет-издание Notes from Poland, была решительным сторонником вступления Швеции в НАТО, которое состоялось в 2024 году. Позднее в том же году Варшава и Стокгольм подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление сотрудничества в области обороны, экономического развития и поддержки Украины. Они также обязались укреплять безопасность вокруг Балтийского моря, в том числе путем усиления патрулирования НАТО в регионе. В сентябре этого года Швеция заключила сделку по приобретению переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun польского производства на сумму 321 млн долларов.