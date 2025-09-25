СМИ: шведские и польские военные проводят учения по обороне «ключа» к Балтийскому морю

Как пишет Reuters, шведский остров Готланд является «ключом» к контролю над Балтийским морем и в последнее время приобретает все большее стратегическое значение. «По сути, это огромный авианосец посреди Балтийского моря», — сказал квартирмейстер ВМС Швеции Оскар Ханнус, указывая на одну из шведских ракетных систем RBS-15, которая будет использоваться против любой морской угрозы острову. Подразделение Ханнуса наряду с десантниками и береговыми ракетными войсками Польши в числе прочих примут участие в операции «Страж Готланда». «Мы здесь, на Готланде, с нашими польскими союзниками… чтобы сдержать потенциальных врагов с Востока на случай, если они захотят подвергнуть нас какой-либо угрозе — на Готланде или в Балтийском море», — добавил Ханнус.