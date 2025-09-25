Ричмонд
Новые должности введут в мэрии Нижнего Новгорода из-за объединения с Кстово

Как сообщает корреспондент ИА «НТА-Приволжье», на заседании областного Законодательного собрания 25 сентября депутаты обсудили введение новых должностей в администрации Нижнего Новгорода после объединения с Кстовским округом.

Источник: Reuters

«Решением Городской думы вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в структуре местной администрации могут быть сформированы территориальные органы, на которые возлагается осуществление части функций местной администрации на территории бывшего Кстовского муниципального округа», — пояснил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Так, по словам парламентария, предлагается включить в реестр должностей муниципальной службы региона такие позиции, как глава администрации района городского округа город Нижний Новгород, первый заместитель главы администрации района городского округа город Нижний Новгород и так далее по аналогии с действующими должностями.

Законопроект приняли на заседании ЗС НО в двух чтениях.

Напомним, кстовчане войдут в нижегородскую комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание региона приняло закон об объединении Нижнего Новгорода и Кстова.