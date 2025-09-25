Кочанова сказала, что влияет на мнение белорусов о власти

По словам Кочановой, среди поступивших в Совет Республики обращений от белорусов 24% составляют именно вопросы, касающиеся работы предприятий ЖКХ, а также оказания услуг населению. Наталья Кочанова обратила внимание на то, что именно по работе предприятий ЖКХ белорусы судят про эффективность местных властей. Она уточнила: по этой причине необходимо повысить качество оказываемых услуг, напомнив, что 2025 был объявлен Годом благоустройства.