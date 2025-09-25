Ричмонд
Кочанова сказала, что влияет на мнение белорусов о власти

Наталья Кочанова сказала, что именно влияет на мнение белорусов про власть.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время выездного заседания Совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики, которое прошло в Новополоцке, сказала, что влияет на мнение белорусов о власти, пишет БелТА.

— Вопросы ЖКХ занимают приоритетное место в нашей деятельности, когда мы работаем с людьми, — подчеркнула председатель Совета Республики.

По словам Кочановой, среди поступивших в Совет Республики обращений от белорусов 24% составляют именно вопросы, касающиеся работы предприятий ЖКХ, а также оказания услуг населению. Наталья Кочанова обратила внимание на то, что именно по работе предприятий ЖКХ белорусы судят про эффективность местных властей. Она уточнила: по этой причине необходимо повысить качество оказываемых услуг, напомнив, что 2025 был объявлен Годом благоустройства.

