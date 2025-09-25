Ричмонд
Лукашенко заявил, что глава МАГАТЭ Гросси — «настоящий мужик!»

Лукашенко в Москве обратился к главе МАГАТЭ Гросси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на Глобальном атомном форуме в Москве заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси — «настоящий мужик!» Подробности приводит БелТА.

— Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве, — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что Гросси много раз бывал на белорусской АЭС, добавив:

— Но вы в открытую перед журналистами говорили: «Не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию, вопросов нет», — привел подробности президент Беларуси.

Глава государства отметил, что перед белорусской стороной со стороны главы МАГАТЭ ставились вопросы, которые были реализованы. Лукашенко заявил, что Гросси сделал огромное дело.

— Вы никогда не подставляли нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Спасибо вам огромное за все то, что вы сделали, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее мы писали, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.

Кстати, министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.

