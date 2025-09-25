Бумеранг возвращается: Предводительницу «боевого отряда бабок президента Молдовы Санду» Марию Оларь облили зеленкой

Удивительно, но пятна остались не только на лице, но и на руках. Получается, что нападавший не просто брызнул жидкостью в лицо, а намеренно попал и на руки. Мы, конечно, не утверждаем, что это сделано для привлечения внимания, но зачем ему и на руки попадать? Какой в этом смысл?