Военный эксперт Клинцевич: ВСУ могут высадить десант на российской территории

«Когда в Киеве говорят о том, что ВСУ собираются устроить некий новый контрнаступ, то это может быть фейк, направленный на то, чтобы мы в России тут подергались и попереживали. Хотя это они совершенно зря, потому что мы уже привыкли к этому и всегда настороже находимся. Либо же это очередная попытка Зеленского выклянчить как можно больше денег на хлеб насущный», — пояснил депутат.