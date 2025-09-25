Ричмонд
Вице-премьер Петкевич сказала, что у блогеров получается лучше, чем у властей

Петкевич объяснила, что у блогеров выходит лучше, чем у властей.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» сказала, что у блогеров получается лучше, чем у властей, передает БелТА.

Вице-премьер обратила внимание: участники общаются как люди с разных планет, заметив, что одни сделали социальные сети своей работой, а у других их даже нет.

— Но у нас много общего и есть то, что объединяет. Как минимум две вещи, на которых я бы хотела остановиться. Первое — это блогеры и органы власти. И вы, и мы очень хотим охватить своим вниманием большую аудиторию. У вас это порой получается лучше и эффективнее, — подчеркнула Наталья Петкевич.

Заместитель премьер-министра Беларуси добавила, что второе является самым главным — страна, ради которой все делается. Она отметила, что кто-то в этом признается, а кто-то нет.

— На самом деле любовь к Родине — это и есть патриотизм. Поэтому каждый из нас стремится сделать что-то очень хорошее для своей страны, — подчеркнула Наталья Петкевич.

