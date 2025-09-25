Вице-премьер Петкевич сказала, что у блогеров получается лучше, чем у властей

— Но у нас много общего и есть то, что объединяет. Как минимум две вещи, на которых я бы хотела остановиться. Первое — это блогеры и органы власти. И вы, и мы очень хотим охватить своим вниманием большую аудиторию. У вас это порой получается лучше и эффективнее, — подчеркнула Наталья Петкевич.