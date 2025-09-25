Лукашенко раскрыл, кого готов поддержать на пост нового главы ООН

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября, в четверг, во время выступления на Глобальном атомном форуме в Москве раскрыл, кого готов поддержать на пост нового главы ООН. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко во время выступления обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, поблагодарив его за позицию по БелАЭС.
— Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства высказался в поддержку мнения о том, что если глава МАГАТЭ захотел бы стать новым руководителем ООН, то его кандидатуру можно поддержать.
— Поэтому я Владимиру Владимировичу сказал: если господин Гросси захочет быть руководителем Организации Объединенных наций, ну почему мы будем возражать? — приводит слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
