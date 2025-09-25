Ричмонд
Лукашенко раскрыл, кого готов поддержать на пост нового главы ООН

Лукашенко сказал, чью кандидатуру на пост главы ООН готов поддержать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 сентября, в четверг, во время выступления на Глобальном атомном форуме в Москве раскрыл, кого готов поддержать на пост нового главы ООН. Подробности пишет БелТА.

Александр Лукашенко во время выступления обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, поблагодарив его за позицию по БелАЭС.

— Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства высказался в поддержку мнения о том, что если глава МАГАТЭ захотел бы стать новым руководителем ООН, то его кандидатуру можно поддержать.

— Поэтому я Владимиру Владимировичу сказал: если господин Гросси захочет быть руководителем Организации Объединенных наций, ну почему мы будем возражать? — приводит слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее мы писали, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.

Кстати, вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что у блогеров получается лучше, чем у властей.

А еще премьер-министр Александр Турчин предупредил о повышении цен в Беларуси.

