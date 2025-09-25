Ричмонд
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержит инициативу президента России Владимира Путина по ДСНВ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу. Я почему-то уверен, что он поддержит», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

