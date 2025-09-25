Трамп пообещал больше не называть никого «бумажным тигром» после слов о России

На встрече с турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США высказал недовольство тем, что Россия продолжает военную операцию на Украине.
«Я больше не буду никого называть бумажным тигром, но Россия направила миллионы долларов на бомбы, ракеты, амуницию и на жизни… Я думаю, что настало время остановиться», — сказал Дональд Трамп.
Президент США 23 сентября опубликовал пост, в котором заявил, что Украина сможет «вернуть свои территории» и, «может быть, даже пойти дальше» в противостоянии с Россией. В этом же сообщении Дональд Трамп заявил, что верит в способность Украины при поддержке Евросоюза «воевать и победить», восстановив свои изначальные границы.
На своей странице в соцсети он назвал Россию «бумажным тигром».
В Кремле отреагировали на высказывание Трампа. Там отметили, что его заявления были сделаны после общения с Владимиром Зеленским и, по всей видимости, «под влиянием того видения, которое изложил Зеленский».
В Москве подчеркнули, что данное видение «абсолютно контрастирует» с российским пониманием нынешнего положения дел.