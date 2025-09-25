Трамп пообещал больше не называть никого «бумажным тигром» после слов о России

Президент США 23 сентября опубликовал пост, в котором заявил, что Украина сможет «вернуть свои территории» и, «может быть, даже пойти дальше» в противостоянии с Россией. В этом же сообщении Дональд Трамп заявил, что верит в способность Украины при поддержке Евросоюза «воевать и победить», восстановив свои изначальные границы.