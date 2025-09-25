FT: Трамп представил лидерам арабских стран новый мирный план по Газе

В материале FT говорится, что, в соответствии с планом, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.