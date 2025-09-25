FT: Трамп представил лидерам арабских стран новый мирный план по Газе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в Газе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, информирует ТАСС.
По данным издания, главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в сектор Газа воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Помимо этого, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Согласно плану, сперва Армия обороны Израиля вернется на позиции, которые она занимала в период действия временного перемирия с января по март. А после формирования арабо-мусульманского воинского контингента израильские силы полностью выйдут из анклава.
В материале FT говорится, что, в соответствии с планом, жители Газы не будут принудительно перемещены, а ХАМАС не будет играть какой-либо роли в управлении этой территорией. Вместо этого будет создан международный надзорный орган, который будет осуществлять контроль за так называемым Палестинским комитетом. Именно эта структура, в которую войдут представители Палестинской национальной администрации (ПНА), будет управлять Газой в течение временного периода.
На встрече с Дональдом Трампом, прошедшей 23 сентября, присутствовали лидеры и представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии. По информации издания, главы арабских и исламских государств положительно отреагировали на изложенный план, но при этом указали на необходимость большего вовлечения ПНА в процессы, связанные с послевоенным управлением Газой.
FT отмечает, что реакция Израиля на предложения американского лидера пока неизвестна. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что не намерен работать с ПНА по вопросу послевоенного устройства сектора Газа. -0-