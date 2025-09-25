Ричмонд
Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути»

Лукашенко заявил, что комплекс российский «Орешник» уже в пути в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Москве 25 сентября, в четверг, сделал заявление про размещение российского комплекса «Орешник» в Беларуси, пишет ТАСС.

Глава государства, отвечая на вопрос российских журналистов, касающийся размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси, уточнил:

— Уже в пути, все будет нормально.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.

Ранее вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что у блогеров получается лучше, чем у властей.

Кстати, глава ЦИК Игорь Карпенко сказал об изменении избирательного законодательства Беларуси.

