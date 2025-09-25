Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Москве 25 сентября, в четверг, сделал заявление про размещение российского комплекса «Орешник» в Беларуси, пишет ТАСС.
Глава государства, отвечая на вопрос российских журналистов, касающийся размещения ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси, уточнил:
— Уже в пути, все будет нормально.
