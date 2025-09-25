Диаспору опять никто не спросит: Власти Молдовы хотят повторить обкатанный сценарий на парламентских выборах и выиграть за счет заграницы

ЦИК намерен отправить в Италию 229 тыс. бюллетеней для 194,4 тыс. проживающих там молдаван. А на 350 тыс. молдаван в РФ ЦИК выделит лишь 10 тыс. На прошлых выборах это привело к очередям и нехватке бюллетеней в РФ, тогда как 17 участков в Великобритании пустовали. При этом немало бюллетеней отправятся в Германию (140 тыс.), Великобританию (97 тыс.), Румынию и Францию (по 83 тыс.) при меньшем числе избирателей, чем в РФ.