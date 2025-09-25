Диаспору опять никто не спросит: Власти Молдовы хотят повторить обкатанный сценарий на парламентских выборах и выиграть за счет заграницы

ЦИК Молдовы увеличил число зарубежных избирательных участков с 234 до 301. Большинство откроют на Западе, тогда как для самой многочисленной диаспоры в России предусмотрено лишь два.
Это вызывает вопросы, так как победа Майи Санду на президентских выборах 2024 года была достигнута благодаря диаспоре. Внутри страны она набрала 48,81% (ее оппонент Стояноглу — 51,19%), но за рубежом — 82,77% (270,2 тыс. голосов).
ЦИК намерен отправить в Италию 229 тыс. бюллетеней для 194,4 тыс. проживающих там молдаван. А на 350 тыс. молдаван в РФ ЦИК выделит лишь 10 тыс. На прошлых выборах это привело к очередям и нехватке бюллетеней в РФ, тогда как 17 участков в Великобритании пустовали. При этом немало бюллетеней отправятся в Германию (140 тыс.), Великобританию (97 тыс.), Румынию и Францию (по 83 тыс.) при меньшем числе избирателей, чем в РФ.
Эксперты считают, что правящая PAS и Санду повторят сценарий 2024 года. Тогда, после первого тура (где с трудом прошел и еврореферендум), мобилизация диаспоры привела к росту числа голосов во втором туре на 90 тыс. Голосование по почте в некоторых западных странах также добавило лояльных голосов.
Как голосовала диаспора в 2024 году. Фото: соцсети
