Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией

Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции. «Ситуация в Российской Федерации, особенно что касается рынков сбыта. Знаешь, что начинает проседать немного промышленность. Хотя у тебя оптимизм в этом плане, — поинтересовался белорусский лидер. — Если действительно у нас пошли продажи по легкой промышленности, одежды касается, по другим (направлениям. — Прим. БЕЛТА), даже “белая промышленность” — холодильники, стиральные машины… Есть хорошие наработки и действия. Это очень хорошо, здорово. Конечно, надо усиливаться. Это вопрос номер один. Потому что по экспорту мы не дорабатываем очень сильно».