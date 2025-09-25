Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после участия в Глобальном атомном форуме заслушал доклад посла в России Александра Рогожника по развитию двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Накопилось много вопросов». Лукашенко про повестку встречи с Путиным и «весточку» от американцев.
Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции. «Ситуация в Российской Федерации, особенно что касается рынков сбыта. Знаешь, что начинает проседать немного промышленность. Хотя у тебя оптимизм в этом плане, — поинтересовался белорусский лидер. — Если действительно у нас пошли продажи по легкой промышленности, одежды касается, по другим (направлениям. — Прим. БЕЛТА), даже “белая промышленность” — холодильники, стиральные машины… Есть хорошие наработки и действия. Это очень хорошо, здорово. Конечно, надо усиливаться. Это вопрос номер один. Потому что по экспорту мы не дорабатываем очень сильно».
Александр Лукашенко в этом плане попросил посла представить свою точку зрения, в том числе учитывая предыдущий опыт работы на посту министра промышленности.
«И перед переговорами завтра (26 сентября. — Прим. БЕЛТА) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается, — то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить», — определил тематику Александр Лукашенко. -0-
