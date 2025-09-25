Представитель платформы БРИКС считает атомную энергетику основой промышленного развития и суверенитета

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Атомная энергетика является основой для промышленного развития, энергетической безопасности и технологического суверенитета стран БРИКС. Об этом заявила руководитель Платформы БРИКС по атомной энергии Элзи Пуле 25 сентября на Глобальном атомном форуме, который проходит в Москве под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению», передает корреспондент БЕЛТА.
По оценке госкорпорации «Росатом», в будущем более 70% спроса на атомные технологии будут обеспечивать страны Глобального Юга и в первую очередь — БРИКС, которая является сердцем формирующейся многополярной системы мира. С 2024 года в организации работает специализированная платформа по атомной энергии.
Ее руководитель уверена, что сейчас важно найти устойчивые, эффективные решения, которые будут покрывать возрастающие потребности в энергетике. «Страны БРИКС занимают лидирующую роль в этих трансформационных процессах. Сегодня мы представляем не только половину населения всего мира, но являемся экономической силой, драйвером технологических изменений, лидером в атомной энергетике. На наши страны приходится 70% атомных электростанций. Атомная энергетика является основой для промышленного развития, энергетической безопасности и технологического суверенитета», — подчеркнула Элзи Пуле.
Она пояснила, что философия платформы БРИКС по атомной энергии заключается в том, что технологии мирного атома нужно развивать, но при этом в странах БРИКС и среди ее партнеров необходим «недискриминационный подход к поставщикам и потребителям атомной энергетики», важен трансфер инновационных технологий.
«Атомная энергетика заняла прочное место в повестке дня БРИКС, и Россия вносит большой вклад в общие цели, обладает огромным опытом мирного использования атомных технологий, является важнейшим глобальным поставщиком технологий», — добавила она. -0-
