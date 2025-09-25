Представитель платформы БРИКС считает атомную энергетику основой промышленного развития и суверенитета

Ее руководитель уверена, что сейчас важно найти устойчивые, эффективные решения, которые будут покрывать возрастающие потребности в энергетике. «Страны БРИКС занимают лидирующую роль в этих трансформационных процессах. Сегодня мы представляем не только половину населения всего мира, но являемся экономической силой, драйвером технологических изменений, лидером в атомной энергетике. На наши страны приходится 70% атомных электростанций. Атомная энергетика является основой для промышленного развития, энергетической безопасности и технологического суверенитета», — подчеркнула Элзи Пуле.