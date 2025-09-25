Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снял санкции с Сирии по просьбе трех стран

США сняли санкции с Сирии, чтобы позволить стране «вздохнуть».

Источник: Комсомольская правда

США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы позволить стране «вздохнуть». Об этом на встрече в Белом доме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил американский президент Дональд Трамп.

«По его просьбе, также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара, они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции…», — отметил республиканец.

По словам Трампа, он снял ограничительные меры с Сирии, чтобы дать «им шанс вздохнуть».

Как писал сайт KP.RU, 23 мая Вашингтон принял решение отменить некоторые рестрикции против Сирии. Минфин США освободил от ограничений, в том числе, сирийские авиалинии. Также Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии. В числе организаций, с которыми вновь разрешены транзакции, значатся Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, местное Министерство туризма и другие. При этом часть ограничений оставалась в силе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше