Трамп снял санкции с Сирии по просьбе трех стран

Как писал сайт KP.RU, 23 мая Вашингтон принял решение отменить некоторые рестрикции против Сирии. Минфин США освободил от ограничений, в том числе, сирийские авиалинии. Также Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии. В числе организаций, с которыми вновь разрешены транзакции, значатся Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, местное Министерство туризма и другие. При этом часть ограничений оставалась в силе.