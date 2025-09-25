Трамп снял санкции с Сирии по просьбе трех стран

США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы позволить стране «вздохнуть». Об этом на встрече в Белом доме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил американский президент Дональд Трамп.
«По его просьбе, также по просьбе короля Саудовской Аравии, по просьбе Катара, они попросили снять санкции, были очень серьезные санкции…», — отметил республиканец.
По словам Трампа, он снял ограничительные меры с Сирии, чтобы дать «им шанс вздохнуть».
Как писал сайт KP.RU, 23 мая Вашингтон принял решение отменить некоторые рестрикции против Сирии. Минфин США освободил от ограничений, в том числе, сирийские авиалинии. Также Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии. В числе организаций, с которыми вновь разрешены транзакции, значатся Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, местное Министерство туризма и другие. При этом часть ограничений оставалась в силе.