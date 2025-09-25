Ричмонд
Содействие экономическим и культурным связям. Почетное консульство Мексики открылось в Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Мексики 25 сентября открылось в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на церемонии открытия в Минске выразил надежду, что почетное консульство будет содействовать развитию торгово-экономических и культурных связей.

«Это большой шаг в развитии двусторонних отношений, — заметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь. — Наши страны прекрасно дополняют друг друга с точки зрения экономики. Мы любим многокультурность, выступаем за мир и независимость».

«Важна искренняя дружба между нашими странами», — подчеркнул он. -0-