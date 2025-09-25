Песков: Россия ждет реакцию США на инициативу Путина по ДСНВ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва сейчас ожидает реакции Вашингтона на предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля также отметил, что все участники Глобального атомного форума «приветствуют, безусловно, такой подход России, инициативу Путина».
22 сентября Владимир Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений в течение года. В то же время российский лидер подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. -0-