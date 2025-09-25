Песков: Россия ждет реакцию США на инициативу Путина по ДСНВ

22 сентября Владимир Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений в течение года. В то же время российский лидер подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. -0-