Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Накопилось много вопросов». Лукашенко про повестку встречи с Путиным и «весточку» от американцев

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — заявил Александр Лукашенко.

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить большой блок вопросов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, Президент сказал: «И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать».

Ранее сообщалось, что во время рабочего визита в Москву Президент Беларуси планирует провести двустороннюю встречу с Президентом России. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. -0-

Читайте также:

Что в переговорной повестке Лукашенко и Путина? Посол в России поделился подробностями.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше