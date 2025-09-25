«Накопилось много вопросов». Лукашенко про повестку встречи с Путиным и «весточку» от американцев

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить большой блок вопросов. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.
Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — заявил Александр Лукашенко.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, Президент сказал: «И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать».
Ранее сообщалось, что во время рабочего визита в Москву Президент Беларуси планирует провести двустороннюю встречу с Президентом России. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку. -0-
