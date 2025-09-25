«Накопилось много вопросов». Лукашенко про повестку встречи с Путиным и «весточку» от американцев

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — заявил Александр Лукашенко.