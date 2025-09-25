Лукашенко заявил, что Минск поддержит кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

«Вы никогда не подставляли нас с россиянами… Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому [президент России] Владимир Владимирович [Путин] сказал, если господин Гросси захочет быть руководителем ООН…. Ну почему мы будем возражать? Спасибо вам огромное за всё то, что вы сделали. Всё, что прожил человек в прошлом, работает на его будущее. Это касается прежде всего вас», — сказал Лукашенко.