Лукашенко заявил, что Минск поддержит кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Белоруссия поддержит кандидатуру действующего директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, если он изъявит такое желание. Соответсвующее заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на Глобальном атомном форуме (World Atomic Week) в Москве.

Источник: Life.ru

«Вы никогда не подставляли нас с россиянами… Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому [президент России] Владимир Владимирович [Путин] сказал, если господин Гросси захочет быть руководителем ООН…. Ну почему мы будем возражать? Спасибо вам огромное за всё то, что вы сделали. Всё, что прожил человек в прошлом, работает на его будущее. Это касается прежде всего вас», — сказал Лукашенко.

Напомним, что международный форум World Atomic Week проводится на ВДНХ с 25 по 28 сентября. В нём принимают участие руководители государств, обладающих атомными программами, а также предприниматели, учёные и чиновники. Деловая программа мероприятия представлена девизом «Всё начинается с атома». Ранее в ходе мероприятия Александр Лукашенко признал, что помощь России помогла Белоруссии развить собственные отвечающие современному уровню компетенции в области мирного атома.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

