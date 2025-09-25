Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Топорнин сообщил, что недовольство Фон дер Ляйен в ЕС возрастает

Собеседник напомнил, что европейские партии предложили проголосовать за вынесение вотуме недоверия главе Еврокомиссии.

Источник: Аргументы и факты

Недовольство главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен нарастает на фоне нового скандала с ее удаленными сообщениями президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин.

Эксперт напомнил, что это уже второй случай, когда фон дер Ляйен оказывается в центре скандала из-за уничтоженной корреспонденции. Ранее речь шла о переписке по закупке вакцин, теперь — о сообщениях Макрону относительно сделки ЕС с объединением Латинской Америки МЕРКОСУР. Это соглашение критиковал президент Франции, считая, что оно невыгодно для Евросоюза. Макрон пытался договориться фон дер Ляйен, но она не учла его возражение, указал эксперт.

Собеседник напомнил, что партии предложили проголосовать за вынесение вотуме недоверия главе Еврокомиссии.

«Но мало вероятно, что депутаты наберут необходимое большинство. При этом мы видим, что недовольство ею возрастает», — подытожил Топорнин.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru» предположил возможную коррупционную составляющую инцидента. Он отметил, что сам факт удаления переписки является серьезным компрометирующим обстоятельством для главы Еврокомиссии.

Ранее физиогномист Руслан Панкратов заявил, что Урсула фон дер Ляйен могла пытаться убедить президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию с помощью лести и выгодных экономических предложений.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше