Эксперт Топорнин сообщил, что недовольство Фон дер Ляйен в ЕС возрастает

Эксперт напомнил, что это уже второй случай, когда фон дер Ляйен оказывается в центре скандала из-за уничтоженной корреспонденции. Ранее речь шла о переписке по закупке вакцин, теперь — о сообщениях Макрону относительно сделки ЕС с объединением Латинской Америки МЕРКОСУР. Это соглашение критиковал президент Франции, считая, что оно невыгодно для Евросоюза. Макрон пытался договориться фон дер Ляйен, но она не учла его возражение, указал эксперт.