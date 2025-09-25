Трамп сказал Эрдогану, что «очень разочарован» Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что «очень разочарован» президентом России Владимиром Путиным.
Трамп неоднократно высоко отзывался о Путине и говорил, что доволен двусторонними контактами, но высказывал сожаление, что существенно продвинуться в вопросе урегулирования украинского конфликта они не помогли.
В июне 2024 года Путин сообщал о готовности РФ начать переговоры по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, таких как вывод военнослужащих ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие санкций с России и взятие Украиной обязательств стать нейтральной и внеблоковой страной. Некоторые другие российские политические деятели впоследствии подчеркивали, что позиция РФ по данным вопросам остается неизменной.
