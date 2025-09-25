Зеленская раскрыла, о чем говорила с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной темой разговора стала защита детей, пострадавших от конфликта.
Об этом сообщила сама Елена Зеленская, опубликовав совместное фото и детали встречи.
«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала она.
Зеленская отдельно поблагодарила Меланию Трамп за поддержку Украины и особенно — за внимание к детям, которые пострадали во время конфликта. Она упомянула недавнее письмо-призыв первой леди США к Владимиру Путину «о мире для детей».
«Чрезвычайно ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире», — подчеркнула Зеленская.
Она выразила уверенность в действенности «мягкой силы» — человечности и сопереживания, способных менять реальность к лучшему. Зеленская выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Меланией Трамп для помощи всем нуждающимся детям.
«Ведь сегодня их защита — не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим», — заключила первая леди Украины.
Встреча состоялась на фоне активной дипломатической работы украинской делегации в Нью-Йорке, где накануне также прошли переговоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
