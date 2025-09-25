Ричмонд
«Уже в пути». Лукашенко ответил на вопрос о размещении «Орешника» в Беларуси

Журналисты уточнили у главы государства, доехал ли до Беларуси «Орешник». «Уже в пути. Все будет нормально», — заявил Александр Лукашенко.

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Комплекс «Орешник» находится уже в пути в Беларусь. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Накопилось много вопросов». Лукашенко про повестку встречи с Путиным и «весточку» от американцев.

Журналисты уточнили у главы государства, доехал ли до Беларуси «Орешник». «Уже в пути. Все будет нормально», — заявил Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России во время встречи на Валааме 1 августа подтвердили планы по поставке ракетного комплекса «Орешник» в Беларусь до конца года. Тогда же было заявлено о том, что белорусские и российские военные специалисты выбрали место для будущих позиций. -0-

