«Уже в пути». Лукашенко ответил на вопрос о размещении «Орешника» в Беларуси

Как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России во время встречи на Валааме 1 августа подтвердили планы по поставке ракетного комплекса «Орешник» в Беларусь до конца года. Тогда же было заявлено о том, что белорусские и российские военные специалисты выбрали место для будущих позиций. -0-