Лукашенко о предложении Путина по ДСНВ: блестящая инициатива

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 25 сентября на полях Глобального атомного форума в Москве, оценил предложение Президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает корреспондент БЕЛТА.
«Блестящая инициатива», — сказал глава государства. Развивая тему, он обратил внимание на последовательную политику России и провел параллель с тематикой форума, где речь шла про развитие атомной энергетики, и в том числе про готовность России делиться своими передовыми технологиями в этой сфере. «Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие… А мы, прежде всего Российская Федерация, предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии — берите. То же самое ДСНВ, — обратил внимание белорусский лидер. — Сколько бы мы тут не телепались про разные конфликты (это плохо, люди гибнут и так далее), но не дай бог мы не решим проблему, о которой вы сказали (касательно действия ДСНВ. — Прим. БЕЛТА), быть беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем: давайте договариваться. Не можете сегодня — давайте на год продлим договор и договоримся».
Александр Лукашенко подчеркнул, что с большим удовольствием услышал о предложении Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживает. «Это отодвигает глобальную войну», — убежден глава белорусского государства.
В этой связи прозвучало уточняющее замечание со стороны журналистов, что для решения проблемы очень важна поддержка со стороны Президента США Дональда Трампа, а далее последовал вопрос о том, какой совет мог бы дать Александр Лукашенко американскому лидеру. «Я это обязательно сделаю, — сказал в ответ Президент Беларуси. — Слава богу, у меня есть такая возможность».
Глава государства рассказал, что слышал выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно хорошо характеризует личность американского Президента и позволяет сделать предположение относительно его ответа по договору ДСНВ.
«Трамп как бунтарь, в хорошем смысле слова, и революционер, он однозначно поддержит эту инициативу, — сказал Александр Лукашенко. — И потом, у Трампа большая семья. И, что мне нравится, он любит семью, ценит семью, ценит детей, и он знает, к чему может привести глобальное столкновение и война».
Кроме того, сам Дональд Трамп заявлял, что за время своего нынешнего президентства сумел остановить семь войн. И это также характеризует его как личность и политика, небезразличного к мирному урегулированию. «Он делает все для того, чтобы этой (потенциально возможной. — Прим. БЕЛТА) войны не было. Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу (Владимира Путина по ДСНВ. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул Президент Беларуси.
Как сообщалось, Владимир Путин недавно сообщил о готовности России после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года придерживаться предусмотренных там ограничений еще на протяжении одного года в том случае, если США согласятся действовать так же.