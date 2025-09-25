Мерц: Германия предлагает выдать Украине кредит на почти 140 млрд евро за счет российских активов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия выступает за выдачу Украине беспроцентного кредита почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в статье в британской газете Financial Times, информирует ТАСС.
«Необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 млрд евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом», — отметил он.
Канцлер Германии подчеркнул, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств и правительств на саммите в Копенгагене 1 октября. Помимо этого, Мерц предложил «дать мандат на разработку этого инструмента в юридически надежной форме» на заседании Европейского совета в конце октября. «В идеале это решение должно быть единогласным. В противном случае его должно принять подавляющее большинство государств-членов, которые твердо привержены Украине», — заявил он.
По словам Мерца, выделенные средства помогут «обеспечить оборонные потребности Украины на несколько лет». Кроме того, он призвал другие страны «присоединиться к инструменту» ЕС. В частности, канцлер Германии заявил, что будет работать над этим вопросом с коллегами из Группы семи.
«Для Германии важно, чтобы эти дополнительные средства использовались исключительно для финансирования закупок военной техники для Украины, а не для общих бюджетных целей. Платежи должны осуществляться траншами. Государства — члены (ЕС. — Прим. БЕЛТА) и Украина будут совместно определять, какое именно оборудование будет закупаться. Такая комплексная программа также должна способствовать укреплению и расширению европейской оборонной промышленности. Это послужит как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету», — отметил Мерц. -0-