Мерц: Германия предлагает выдать Украине кредит на почти 140 млрд евро за счет российских активов

«Необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 млрд евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом», — отметил он.