Трамп пообещал больше никогда не использовать выражение бумажный тигр

«Я никогда никого не назову “бумажным тигром”, — пообещал американский лидер.
Напомним, глава США в свойственной ему манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту и заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом РФ «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад спокойно, напомнив, что Россию отождествляют с медведем и этот зверь — настоящий.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше