Трамп пообещал больше никогда не использовать выражение бумажный тигр

Президент США Дональд Трамп после недавних резких высказываний о России заявил, что впредь не намерен использовать выражение «бумажный тигр». Это произошло во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Я никогда никого не назову “бумажным тигром”, — пообещал американский лидер.

Напомним, глава США в свойственной ему манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту и заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом РФ «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад спокойно, напомнив, что Россию отождествляют с медведем и этот зверь — настоящий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

