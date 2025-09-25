Ричмонд
Путин: атомные технологии можно отнести к чистой энергии

Президент России Владимир Путин сказал, что атомные технологии можно отнести к чистой энергии.

Путин заявил, что абсолютно чистой энергии не существует, поскольку даже для солнечной энергии и энергии ветра нужны батареи.

Технологии замкнутого цикла, позволяющие бесконечно использовать имеющиеся ресурсы, дают возможность атомной энергетике быть максимально чистой и эффективной, заявил Путин.

