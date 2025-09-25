Ричмонд
Лукашенко намерен передать Путину определенные сообщения от властей США

Белорусский лидер Александр Лукашенко передаст несколько сообщений от властей США российскому президенту Владимиру Путину во время их встречи. Об этом в четверг, 25 сентября, политик заявил в беседе с журналистами.

Представители СМИ поинтересовались у главы Белоруссии, намерен ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге в ходе личной встречи.

— Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые, — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

После журналисты задали вопрос, будут ли это сообщения от американцев.

— И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать, — подытожил политик.

Ранее президент заявил, что Путин сделал из Белоруссии настоящее ядерное государство. Политик поблагодарил российского лидера за это, а также похвастался «красивой атомной станцией».

25 и 26 сентября Лукашенко совершает рабочий визит в Россию, в рамках которого принимает участие в Глобальном атомном форуме. Он также проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

