Лукашенко обещал передать Путину весточки от американцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Москве 25 сентября, обещал передать президенту России Владимиру Путину весточки от американцев, пишет БелТА.
Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, намерен ли он передать какое-то сообщение от представителей США Владимиру Путину во время личной встречи, которая состоится 26 сентября.
— Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые, — отметил президент Беларуси.
Глава государства, отвечая на уточняющий от журналистов вопрос, будут ли это сообщения от американцев, заметил:
— И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать.
Ранее мы писали, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.
Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.
А еще Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».