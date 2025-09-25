Ричмонд
Лукашенко обещал передать Путину весточки от американцев

Лукашенко сказал, что передаст Путину весточки от американцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Москве 25 сентября, обещал передать президенту России Владимиру Путину весточки от американцев, пишет БелТА.

Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, намерен ли он передать какое-то сообщение от представителей США Владимиру Путину во время личной встречи, которая состоится 26 сентября.

— Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые, — отметил президент Беларуси.

Глава государства, отвечая на уточняющий от журналистов вопрос, будут ли это сообщения от американцев, заметил:

— И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать.

Ранее мы писали, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин примут решение о строительстве второй АЭС в Беларуси 26 сентября.

Тем временем Лукашенко сказал, какую секретную сферу Россия раскрыла в сложные времена.

А еще Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».

