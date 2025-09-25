Лукашенко назвал инициативу Путина по ДСНВ блестящей

Ранее сообщалось, что Лукашенко выразил благодарность Путину за сотрудничество в атомной сфере, заявив, что Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством. Он подчеркнул, что Москва научила Минск строить атомные станции и открыто делится технологиями с другими странами. Белорусский лидер отметил, что это сотрудничество позволило стране не только запустить собственную атомную энергетику, но и войти в число государств, обладающих современными компетенциями в этой сфере.