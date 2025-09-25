Владимир Путин поприветствовал участников «Российской креативной недели»

«Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий», — говорится в послании.