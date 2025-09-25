Ричмонд
Владимир Путин поприветствовал участников «Российской креативной недели»

Форум «Российской креативной недели» проходит в Национальном центре «Россия».

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям шестого форума «Российская креативная неделя». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он напомнил, что открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной и востребованной инициативой.

«Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий», — говорится в послании.

Российский лидер отметил, что такие индустрии в настоящее время уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами экономики страны.

По словам президента, двигаясь вперед и развивая информационные технологии и другие направления, важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал, вдохновляют на творчество.