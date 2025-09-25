Путин: Абсолютно чистой энергии в мире пока нет

«Даже самые, на первый взгляд, чистые виды энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия, они связаны с чем? Связаны с накопителями, связаны с батареями, накопителями энергии, а что делать с этими батареями? Нет абсолютно, стопроцентно, прозрачно чистой энергии, но вот атомная — одна из них, безусловно», — отметил российский лидер.