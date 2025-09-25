Путин: Абсолютно чистой энергии в мире пока нет

Абсолютно чистой энергии в настоящее время нет, однако атомные технологии можно к ней отнести. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках международного форума «Мировая атомная неделя».
Глава государства обратил внимание, что несмотря на большой спор, ранее имевший место, атомные технологии возможно отнести к чистой энергии. Сейчас, вроде, эта дискуссия закончилась, добавил он.
«Даже самые, на первый взгляд, чистые виды энергии, такие как энергия ветра, солнечная энергия, они связаны с чем? Связаны с накопителями, связаны с батареями, накопителями энергии, а что делать с этими батареями? Нет абсолютно, стопроцентно, прозрачно чистой энергии, но вот атомная — одна из них, безусловно», — отметил российский лидер.
По словам президента, технологии в этой сфере развиваются, появляются, в том числе, новые методики замкнутого цикла. Условно говоря, они ведут к бесконечному использованию имеющихся ресурсов с колоссальной отдачей и минимальным влиянием на окружающую среду, подчеркнул Путин.
