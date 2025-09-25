«Я передам ему все весточки»: Лукашенко расскажет Путину о сообщении от американцев

На уточняющий вопрос, действительно ли речь идет о посланиях от американцев, президент Белоруссии подтвердил, что такие вопросы есть. По его словам, их накопилось довольно много. Лукашенко заверил, что общественности скоро станет известно обо всех этих сообщениях.