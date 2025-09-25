Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я передам ему все весточки»: Лукашенко расскажет Путину о сообщении от американцев

Лукашенко заявил, что передаст Путину сообщения от США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что передаст российскому коллеге Владимиру Путину некоторые послания от политиков из США. Об этом он рассказал СМИ на полях Глобального атомного форума. Его цитирует агентство БелТА.

На мероприятии журналисты поинтересовались у белорусского лидера, собирается ли он донести какие-либо вести от Вашингтона Путину во время их личной встречи.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», — заявил Лукашенко.

На уточняющий вопрос, действительно ли речь идет о посланиях от американцев, президент Белоруссии подтвердил, что такие вопросы есть. По его словам, их накопилось довольно много. Лукашенко заверил, что общественности скоро станет известно обо всех этих сообщениях.

KP.RU писал прежде, что Владимир Путин будет участвовать в Глобальном атомном форуме, который проходит в Москве с 25 по 26 сентября. Известно, что мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной промышленности. Там же будет присутствовать Александр Лукашенко, у которого назначена встреча с президентом РФ.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше