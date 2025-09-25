Путин и Лукашенко поддержали готовность Гросси выдвинуться на пост генсека ООН

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о своем намерении баллотироваться на должность генсека ООН. Гросси отметил, что, по его мнению, в настоящее время ООН переживает непростой период, передает RT. Руководитель МАГАТЭ также выразил уверенность, что опыт, накопленный им на нынешнем посту, станет значительным преимуществом в случае избрания его генсеком организации.