Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Лукашенко поддержали готовность Гросси выдвинуться на пост генсека ООН

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали намерение директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко приветствуют решение Гросси.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали намерение директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Когда в кулуарах сидели до начала форума [»Мировая атомная неделя«] лидеры, они, действительно, приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру. Могу сказать, что Путин и Лукашенко это делали, да», — заявил представитель Кремля. Слова передает «Интерфакс».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о своем намерении баллотироваться на должность генсека ООН. Гросси отметил, что, по его мнению, в настоящее время ООН переживает непростой период, передает RT. Руководитель МАГАТЭ также выразил уверенность, что опыт, накопленный им на нынешнем посту, станет значительным преимуществом в случае избрания его генсеком организации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше