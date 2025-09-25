Белый дом возобновил сотрудничество с Маском ради лидерства в сфере ИИ

Администрация общих служб США (GSA) сообщает, что федеральные агентства получат доступ к Grok 4 и Grok 4 Fast в рамках соглашения с компанией xAI американского миллиардера Илона Маска.
По информации GSA, соответствующее соглашение будет действовать до марта 2027 года. Как объяснил Илон Маск, благодаря администрации президента Дональда Трампа передовой искусственный интеллект xAI будет открыт для каждого федерального агентства, что позволит правительству внедрять инновации быстрее.
«Мы с нетерпением ждем продолжения работы с президентом Трампом и его командой, чтобы быстро развернуть ИИ во всем правительстве на благо страны», — приводит слова Маска Fox News.
Напомним, ранее психолог и политолог Руслан Панкратов заявил, что Дональд Трамп и Илон Маск, впервые поговорившие публично после ссоры, могут снова начать конфликтовать.