«Церемониться не будут»: раскрыт ответ России после сессии ООН за Новороссийск

Активизация ударов ВСУ по российским городам, включая последнюю чудовищную атаку на центр Новороссийска, напрямую связана с проходящей в Нью-Йорке сессией Генеральной ассамблеи ООН. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.
По его словам, главная цель Киева — спровоцировать Россию на максимально жесткие ответные действия, чтобы добиться международного резонанса.
«Киеву нужен максимальный международный резонанс во время сессии, они провоцируют нас на удары», — заявил Воробьев. Эксперт не исключает и более крупных провокаций, в ходе которых «Киев обвинит Москву в обстреле с большим количеством жертв среди гражданского населения».
Аналитик считает, что России не следует поддаваться на эти провокации, но и оглядываться на кого-либо при принятии решений об ответе тоже не стоит. Он прогнозирует, что после завершения дипломатических мероприятий в ООН ситуация изменится.
«По завершении сессии ГА ООН никто ни на кого оглядываться не будет, и церемониться тоже. Все будет гораздо жестче: это будет не “месть террористам”, а решение военных задач и освобождение территорий», — подчеркнул Воробьев.
Напомним, днем в среду Новороссийск подвергся атаке беспилотников, которые ударили по центру города. В результате удара погибли два человека, еще двенадцать получили ранения. Власти города зафиксировали более 120 обращений о повреждении жилых домов. Следственный комитет РФ заявил, что расследует атаку и установит всех причастных. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч рублей.
