«Церемониться не будут»: раскрыт ответ России после сессии ООН за Новороссийск

Напомним, днем в среду Новороссийск подвергся атаке беспилотников, которые ударили по центру города. В результате удара погибли два человека, еще двенадцать получили ранения. Власти города зафиксировали более 120 обращений о повреждении жилых домов. Следственный комитет РФ заявил, что расследует атаку и установит всех причастных. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч рублей.