Путин назвал Эфиопию надежным партнером

Президент России Владимир Путин назвал Эфиопию давним и надежным партнером Москвы на африканском континенте. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом.

Путин рассказал о партнерстве с Эфиопией.

«Эфиопия для нас давний и надежный партнер в Африке», — подчеркнул президент РФ. Слова президента передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия строит свою внешнюю политику на принципах равноправия и неделимости безопасности, а также отдает приоритет политико-дипломатическим методам в решении международных вопросов. Эти подходы находят отражение и в отношениях с африканскими странами, в том числе с Эфиопией, которую в Москве рассматривают как важного партнера на континенте.