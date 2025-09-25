Путин назвал Эфиопию надежным партнером

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия строит свою внешнюю политику на принципах равноправия и неделимости безопасности, а также отдает приоритет политико-дипломатическим методам в решении международных вопросов. Эти подходы находят отражение и в отношениях с африканскими странами, в том числе с Эфиопией, которую в Москве рассматривают как важного партнера на континенте.