Минобороны Украины заявило об автоматической постановке на учет мужчин 25−60 лет

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Верховная рада приняла законопроект, который позволяет живущим за границей 18-летним гражданам Украины становиться на воинский учет, не приезжая для этого в республику. Таким образом, если украинцы будут отмечаться заграницей, то их могут в дальнейшем и отправить на службу на Украину.