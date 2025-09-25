Минобороны Украины заявило об автоматической постановке на учет мужчин 25−60 лет

Мужчины в возрасте 25−60 лет, проживающие на Украине и не стоящие на воинском учете, будут поставлены на него автоматически. Об этом сообщило минобороны республики.
В ведомстве отметили, что кабмин Украины принял инициированное минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учета.
«Мужчины в возрасте 25−60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически», — говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что постановка на учет допризывников в 17 лет теперь возможно дистанционно через приложение «Резерв+». Прохождение военно-врачебной комиссии необязательно.
Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Верховная рада приняла законопроект, который позволяет живущим за границей 18-летним гражданам Украины становиться на воинский учет, не приезжая для этого в республику. Таким образом, если украинцы будут отмечаться заграницей, то их могут в дальнейшем и отправить на службу на Украину.