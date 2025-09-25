Ричмонд
The Athletic: Госдеп США постарается, чтобы сборную Израиля не отстранили

Госдепартамент США, как утверждает портал The Athletic, «приложит все усилия», чтобы не допустить отстранения сборной Израиля от участия в ЧМ по футболу, который состоится в Северной Америке.

Некоторые спортивные федерации ближневосточных государств требуют отстранить сборную Израиля из-за конфликта в секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.

