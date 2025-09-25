Российским самолетам по высоте полета нет равных в мире, у Польши и Эстонии вряд ли есть средства, способные сбивать их, заявил в интервью KP.RU профессор дипакадемии МИД, военный эксперт Александр Артамонов, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО открывать огонь при нарушении воздушного пространства стран Североатлантического альянса.
«На той высоте, на которой наши самолеты летают, а у них высота до 30 километров — им нет равных в мире. И по скорости, кстати тоже, там двух-, трехкратный мах, насколько я помню», — сказал Артамонов.
По словам эксперта, у НАТО есть системы ПВО, где заявлены три маха, однако самолет способен уклоняться, и попасть в него не так просто.
«Тем более, на высоте 30 километров — какие там системы ПВО работают? То есть, если наши высотники хотели бы уйти, они просто набрали бы высоту», — сказал Артамонов.
Напомним, эстонские власти утверждают, что 19 сентября три самолета МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство прибалтийской республики. В ответ в Минобороны РФ заявили, что истребители ВС РФ не нарушали воздушные границы Эстонии, это подтверждают средства объективного контроля.
Ранее президент Боливии Луис Арсе в беседе с RT заявил, что сегодня мир разделён на два блока. Первый — угасающий, его возглавляют США и страны Европы, второй «восходящий», в него входят РФ, КНР, Индия, страны БРИКС и Боливия.