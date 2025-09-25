Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али

Президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете Кремля премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Встреча состоялась вечером 25 сентября 2025 года, как заявили в пресс-службе Кремля.
В переговорах с российской стороны участвуют высокопоставленные чиновники и представители различных ведомств: вице-премьер Александр Новак, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Более детальная информация о переговорах и предметах диалога сторон будет представлена по окончании встречи.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поговорил с главой МАГАТЭ Гросси и лидерами других государств на форуме в Москве.