Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии «Сердце Молдовы»

Руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что санкции против партии «Сердце Молдовы», которая входит в оппозиционный Патриотический блок, не должны распространяться на все его партии. «Это антиконституционное решение, и мы ждем позиции Центральной избирательной комиссии. Но решение Апелляционной палаты не должно повлиять на участие в выборах блока в целом», — сказал он.