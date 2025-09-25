Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии «Сердце Молдовы»

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционная палата Кишинева приостановила деятельность партии «Сердце Молдовы» во главе с бывшим руководителем Гагаузии Ириной Влах накануне парламентских выборов. Об этом информирует ТАСС.
«Одобряется просьба Министерства юстиции Республики Молдова об ограничении деятельности партии “Сердце Молдовы” до завершения судебного разбирательства», — зачитал постановление судья Роман Паскарь, отметив, что оно может быть оспорено в Высшей судебной палате.
В свою очередь Ирина Влах назвала решение суда об ограничении деятельности возглавляемой ею партии «откровенным политическим заказом».
Руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что санкции против партии «Сердце Молдовы», которая входит в оппозиционный Патриотический блок, не должны распространяться на все его партии. «Это антиконституционное решение, и мы ждем позиции Центральной избирательной комиссии. Но решение Апелляционной палаты не должно повлиять на участие в выборах блока в целом», — сказал он.
«Сердце Молдовы» входит в Патриотический избирательный блок вместе с Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Партией коммунистов Республики Молдова, а также партией «Будущее Молдовы». Наблюдатели называют объединение главным оппонентом правящей Партии действия солидарности (ПДС) на предстоящих выборах.
На прошлой неделе Министерство юстиции обратилось в апелляционную палату для приостановления деятельности партии «Сердце Молдовы». Ее обвинили в незаконном финансировании.
Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок «Победа», а также входящие в него партии и ряд других формирований.
28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующей парламент и правительство ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС будут блок «Альтернатива», в который вошли «Движение национальной альтернативы», Партия развития и объединения Молдовы, партия «Гражданский конгресс», а также Патриотический избирательный блок. -0-